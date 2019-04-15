В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что Киеву для противодействия Москве нужны ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».
В Госдуме ответили на слова украинского генерала о дальности ракет
  • © РИА Новости

«Безусловно, это очередное заявление, сделанное в рамках агрессивной риторики и предвыборной кампании, которая происходит перед вторым туром на Украине. Это проявление недружественной политики в отношении нашего государства», — считает Швыткин.

Депутат также отметил, что на сегодняшний день Украина не способна создать ракеты, подобные заявленному типу.

«Нужно отметить, что заводы, которые находятся у них в стране, носили просоветский характер. Так что тех составляющих, которые на сегодняшний день необходимы для конструирования упомянутой ракеты, не то что не хватает — их просто не существует в природе», — сказал он.

Ранее на Украине заявили о необходимости создания ракет, которые «доставали бы как минимум до Урала».

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