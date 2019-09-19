Посол Украины в Сербии назвал способ справиться с Россией

Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что дезинтеграция России должна стать целью для международного сообщества.

Об этом, как сообщает РИА Новости, дипломат написал в своей статье «Единственный способ справиться с Россией», опубликованной на портале Цензор.нет.

При этом он отметил, что способы развала не требуют военных действий.

По его словам, достаточно лишь изолировать Россию с помощью «реальных экономических санкций».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.