Косачёв назвал причину «всех сложностей» в отношениях России и Украины

Причиной разногласий Москвы и Киева являются внешние факторы, конфликт будет исчерпан в случае прекращения поддержки украинской «партии войны», заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения», — цитирует РИА Новости сенатора.

При этом он подчеркнул, что конфликт выгоден многим внешним силам и тем, кто сделал ставку на войну на самой Украине.

«Перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — сказал Косачёв.

Он выразил сомнения в том, что у американского лидера Дональда Трампа «хватит на это воли».

«Но то, что и он от этого устал, хороший признак», — заявил Косачёв.

Ранее Трамп заявил, что если бы Москва и Киев поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывание Трампа, подчеркнул, что без действий слова мало что значат.

21 февраля президент России Владимир Путин заявлял, что российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию.