Пушков прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины
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Сенатор поинтересовался, что глава Белого дома для этого сделал.
«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter.
Он подчеркнул, что без действий слова мало что значат.
Накануне Трамп заявил, что если бы Москва и Киев поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира.
В Госдуме выразили надежду, что данную позицию не станут подвергать критике, а с вниманием к ней прислушаются.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что уверен в будущей нормализации российско-украинских отношений.