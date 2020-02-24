Пушков прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он бы хотел примирения между Россией и Украиной.
Пушков прокомментировал слова Трампа о примирении России и Украины
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  • © Совет Федерации

Сенатор поинтересовался, что глава Белого дома для этого сделал.

«Оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — написал Пушков в Twitter.

Он подчеркнул, что без действий слова мало что значат.

Накануне Трамп заявил, что если бы Москва и Киев поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира.

В Госдуме выразили надежду, что данную позицию не станут подвергать критике, а с вниманием к ней прислушаются.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что уверен в будущей нормализации российско-украинских отношений.

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