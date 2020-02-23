В Госдуме оценили заявление Трампа об отношениях России и Украины

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о желании, чтобы Россия и Украина помирились.
В Госдуме оценили заявление Трампа об отношениях России и Украины
  • РИА Новости

Бальбек отметил, что подобное заявление Трампа «приятно слышать».

«Хочется верить, что позицию американского президента не станут подвергать жёсткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются и дадут возможность нашим двум странам самим наладить процесс потепления, без вмешательства извне», — подчеркнул парламентарий.

Депутат также добавил, что Россия не ссорилась с Украиной. 

«Мы не подвергали оскорблениям её народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — пояснил он.

Бальбек выразил желание, чтобы в Киеве «разобрали по кирпичикам» стену между странами.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.

Американский лидер подчеркнул, что «это было бы замечательно для всего мира».

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