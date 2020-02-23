Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию.

В январе агентство Associated Press опубликовало запись, на которой, как утверждают авторы материала, президент США Дональд Трамп во время ужина в 2018 году обсуждал Украину и то, как долго она сможет «бороться с Россией».