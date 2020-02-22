На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах

Короткая ссылка
Октябрьский районный суд Полтавы назначил ночной домашний арест одному из участников протестов в Новых Санжарах против размещении в посёлке эвакуированных из Китая граждан.
На Украине отправили под домашний арест протестовавшего в Новых Санжарах
  • Reuters

Об этом сообщает УНН.

Уточняется, что подсудимый подозревается в попытке наезда на сотрудников Национальной гвардии во время столкновений 20 февраля.

По данным агентства, ночной арест будет действовать с 22:00 до 07:00 в течение двух месяцев — до 20 апреля.

Отмечается, что на подозреваемого также наложены и другие ограничения. В частности, он должен сдать соответствующим службам на хранение свой заграничный паспорт.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить