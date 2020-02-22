Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.

Как отмечает пресс-служба ведомства, командировка связана с поручением президента Украины Владимира Зеленского.

«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — говорится в сообщении.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Позднее Зеленский, комментируя произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.