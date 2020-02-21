Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».

«Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — написал Порошенко в Twitter.

Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу.



Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. pic.twitter.com/GDg6s9nG34 — Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2020

Он выразил сожаление в связи с тем, что «нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина».

«Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — добавил Порошенко.

Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати. — Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2020

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.

В середине февраля Порошенко назвал переговоры «нормандской четвёрки» 2015 года с участием Путина «одной из самых ужасных ночей в своей жизни».

Осенью 2019 года Путин выражал уверенность, что в будущем отношения двух стран полностью нормализуются.