Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
  • РИА Новости

«Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — написал Порошенко в Twitter.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина».

«Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — добавил Порошенко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.

В середине февраля Порошенко назвал переговоры «нормандской четвёрки» 2015 года с участием Путина «одной из самых ужасных ночей в своей жизни».

Осенью 2019 года Путин выражал уверенность, что в будущем отношения двух стран полностью нормализуются.

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