Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
- РИА Новости
«Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — написал Порошенко в Twitter.
Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2020
Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. pic.twitter.com/GDg6s9nG34
Он выразил сожаление в связи с тем, что «нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина».
«Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — добавил Порошенко.
Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2020
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
В середине февраля Порошенко назвал переговоры «нормандской четвёрки» 2015 года с участием Путина «одной из самых ужасных ночей в своей жизни».
Осенью 2019 года Путин выражал уверенность, что в будущем отношения двух стран полностью нормализуются.