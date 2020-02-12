Порошенко рассказал об одной из «самых ужасных ночей» в своей жизни

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал переговоры «нормандской четвёрки» 2015 года с участием российского лидера Владимира Путина «одной из самых ужасных ночей в своей жизни».

Как написал Порошенко в статье для «Украинской правды», на саммите ему пришлось пройти через «изнуряющий 19-часовой марафон» с Путиным — «холодным, жестоким и глубоко враждебным Украине переговорщиком».

«Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как «много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга». Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — заявил бывший украинский лидер, его слова приводятся на сайте «Европейской солидарности».

В январе Пётр Порошенко прокомментировал послание Путина Федеральному собранию. Тогда он назвал выступление российского президента «угрозой для Украины».