Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию «угрозой для Украины».
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
  • Reuters

Серию соответствующих постов он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию России. Это несёт прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться — и власть, и оппозиция — и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020-й», — написал он.

15 января Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Российский лидер уделил много внимания вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей.

RT вёл трансляцию выступления Путина.

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