Киргизия приостановила выдачу виз гражданам КНР из-за коронавируса

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Правительство Киргизии приняло решение приостановить выдачу виз гражданам Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране, сообщил киргизский МИД.
Киргизия приостановила выдачу виз гражданам КНР из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Согласно распоряжению правительства выдача первичных виз гражданам Китая временно приостановлена... Эти ограничения носят временный характер из-за коронавируса», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

В то же время, как уточнили в МИД Киргизии, китайские граждане, уже получившие визы, смогут осуществить въезд в страну.

Кроме того, в Бишкеке допустили, что данные ограничительные меры могут быть пересмотрены.

2 февраля Киргизия закрыла государственную границу с Китаем и приостановила воздушное сообщение между странами для недопущения завоза и распространения коронавируса.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в КНР достигло 75 465, зафиксировано 2236 летальных исходов.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил принятые Россией меры по предупреждению распространения коронавируса.

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