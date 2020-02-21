Киргизия приостановила выдачу виз гражданам КНР из-за коронавируса
- РИА Новости
«Согласно распоряжению правительства выдача первичных виз гражданам Китая временно приостановлена... Эти ограничения носят временный характер из-за коронавируса», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.
В то же время, как уточнили в МИД Киргизии, китайские граждане, уже получившие визы, смогут осуществить въезд в страну.
Кроме того, в Бишкеке допустили, что данные ограничительные меры могут быть пересмотрены.
2 февраля Киргизия закрыла государственную границу с Китаем и приостановила воздушное сообщение между странами для недопущения завоза и распространения коронавируса.
По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 в КНР достигло 75 465, зафиксировано 2236 летальных исходов.
Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил принятые Россией меры по предупреждению распространения коронавируса.