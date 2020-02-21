Пристайко обсудил с Генсеком ООН реинтеграцию Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко провёл встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой стороны обсудили восстановление и реинтеграцию Донбасса.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Пристайко отметил важную роль ООН в оказании гуманитарной помощи Украине и поддержке усилий правительства в осуществлении реформ.

«Уверен, что всемирная организация может играть активную роль и в других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развёртывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины», — сказал он.

В свою очередь Гутерреш подтвердил приверженность резолюциям ООН по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины «в рамках её международно признанных границ» и заверил Пристайко в готовности продолжать оказывать практическую помощь.

Ранее Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях.

В январе ООН направила в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью.