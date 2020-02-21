Пристайко обсудил с Генсеком ООН реинтеграцию Донбасса
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Пристайко отметил важную роль ООН в оказании гуманитарной помощи Украине и поддержке усилий правительства в осуществлении реформ.
«Уверен, что всемирная организация может играть активную роль и в других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развёртывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины», — сказал он.
В свою очередь Гутерреш подтвердил приверженность резолюциям ООН по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины «в рамках её международно признанных границ» и заверил Пристайко в готовности продолжать оказывать практическую помощь.
Ранее Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях.
В январе ООН направила в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью.