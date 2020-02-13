Украина инициировала заседание ГА ООН по неподконтрольным территориям

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Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.
Украина инициировала заседание ГА ООН по неподконтрольным территориям
  • РИА Новости

«Двадцатого февраля с. г. по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведёт специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в заседании примет участие глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Также представители Киева примут участие в заседании Совбеза ООН по Минским соглашениям, которое инициировала Россия.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.

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