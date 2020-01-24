ООН направила в Донбасс гуманитарную помощь

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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев направило в Донбасс 12 грузовиков с гуманитарной помощью.
ООН направила в Донбасс гуманитарную помощь
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

«Для жителей Донбасса направили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребёнка общим весом 101,9 т», — указывается в заявлении.

12 декабря 2019 года Россия отправила в Донбасс 95-ю автомобильную колонну МЧС с партией гуманитарной помощи. Жители региона получили груз общим весом 435 т.

В августе 2019 года министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.

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