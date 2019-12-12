МЧС направило в Донбасс 95-ю автомобильную колонну с партией гумпомощи

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В Донбасс отправилась 95-я автомобильная колонна МЧС России с партией гуманитарной помощи. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

Колонна отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону.

«Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и направятся в Донецк и Луганск», — сообщили ТАСС в МЧС.

В груз общим весом 435 тонн входят детские продуктовые наборы и медикаменты.

28 ноября МЧС России направило в Луганскую и Донецкую области Украины автомобильную колонну с гуманитарной помощью, в состав груза вошло более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.

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