МЧС направило в Донбасс 95-ю автомобильную колонну с партией гумпомощи
Колонна отправлена из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону.
«Автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и направятся в Донецк и Луганск», — сообщили ТАСС в МЧС.
В груз общим весом 435 тонн входят детские продуктовые наборы и медикаменты.
28 ноября МЧС России направило в Луганскую и Донецкую области Украины автомобильную колонну с гуманитарной помощью, в состав груза вошло более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов.