Глава Минздрава Украины пожаловалась в СБУ на фейки о коронавирусе

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что распространение от имени ведомства информации о якобы подтверждённых случаях коронавируса на Украине является спланированной атакой на её министерство.

«Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространён фейк о том, что на Украине выявлены случаи заражения коронавирусом. У меня есть все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи», — написала она в Facebook.

Скалецкая отметила, что вся паника вокруг коронавируса создаётся искусственно.

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский осудил данные демонстрации.