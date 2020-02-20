Глава Минздрава Украины пожаловалась в СБУ на фейки о коронавирусе

Короткая ссылка
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что распространение от имени ведомства информации о якобы подтверждённых случаях коронавируса на Украине является спланированной атакой на её министерство.
Глава Минздрава Украины пожаловалась в СБУ на фейки о коронавирусе
  • РИА Новости

«Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространён фейк о том, что на Украине выявлены случаи заражения коронавирусом. У меня есть все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи», — написала она в Facebook.

Скалецкая отметила, что вся паника вокруг коронавируса создаётся искусственно.

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский осудил данные демонстрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить