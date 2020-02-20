В МВД Украины оценили протесты против эвакуации украинцев из КНР
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Об этом сообщает «112 Украина».
«Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации», — сказал он.
По его словам, министерство будет бороться с такими провокациями и не позволит отдельным политическим силам или деятелям сделать себе на этом пиар.
Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.