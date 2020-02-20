В МВД Украины оценили протесты против эвакуации украинцев из КНР

Короткая ссылка
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал протесты против эвакуации украинцев из Ухани, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.
В МВД Украины оценили протесты против эвакуации украинцев из КНР
  • @mvs.gov.ua
  • Facebook

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сейчас полиция изучает тех, кто призывал в социальных сетях к тому, чтобы выходить перекрывать пути. Мы видим, что там замечены вовсе не местные жители, что там есть признаки политической провокации», — сказал он.

По его словам, министерство будет бороться с такими провокациями и не позволит отдельным политическим силам или деятелям сделать себе на этом пиар.

Ранее стало известно, что эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области

В связи с этим местные жители устроили акции протеста. Президент Украины Владимир Зеленский уже осудил данные демонстрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить