ВСУ оставили один наблюдательный пункт в Донбассе

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Украинские военные покинули один наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
ВСУ оставили один наблюдательный пункт в Донбассе
  • Flickr
  • © Ministry of Defense of Ukraine

«Во время массированного обстрела со стороны противника один из наблюдательных постов, который находится впереди наших основных боевых позиций, был временно оставлен украинскими защитниками», — приводит его слова пресс-служба украинского Минобороны.

По словам Загороднюка, в настоящее время на месте находится начальник Генштаба — главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, который «выясняет все обстоятельства».

18 февраля самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.

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