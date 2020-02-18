Глава ЛНР заявил о попытке ВСУ совершить диверсию

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Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что недавнее обострение ситуации в Донбассе стало результатом того, что украинские военные попытались совершить диверсию.
Глава ЛНР заявил о попытке ВСУ совершить диверсию
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня украинские вооружённые формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР... После неудачной попытки диверсии украинские каратели открыли артиллерийский огонь по территории республики», — заявил он.

По его словам, в результате обстрелов пострадали жители ЛНР, была повреждена гражданская инфраструктура, несколько населённых пунктов остались без электричества и водоснабжения.

«Это подлое вероломное действие украинской стороны произошло в День окончания Чернухино-Дебальцевской операции — годовщину позорного поражения украинской армии в 2015 году... Вынужден констатировать, что для народа Донбасса ничего не изменилось. Владимир Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую его предшественником Порошенко», — добавил Пасечник.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий отметил, что в результате обстрелов ВСУ «четыре защитника республики погибли и четверо получили ранения различной степени тяжести». 

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.

В Кремле сказали, что видели сообщения о столкновениях, но не располагают деталями.

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