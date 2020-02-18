В ЛНР заявили о прибытии наблюдателей ОБСЕ после обстрела ВСУ

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прибыли в село Голубовское для мониторинга ситуации после обстрела ВСУ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Отреагировав на наше обращение, международные наблюдатели из состава СММ ОБСЕ в настоящее время ведут мониторинг ситуации в районе населённого пункта Голубовское. Умелые действия наших защитников и оперативное прибытие сотрудников миссии в район обострения ситуации способствовали прекращению этой кровавой провокации украинских оккупантов», — сказал он.

Осадчий при этом отметил, что, по данным разведки, в зону ответственности 72-й механизированной бригады украинской армии прибыло подразделения ПВО.

«Мы не исключаем, что украинские военные в настоящее время готовят провокацию, направленную на уничтожение беспилотника СММ ОБСЕ с последующим обвинением в этом подразделения Народной милиции», — добавил Осадчий.

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.

В Кремле сказали, что видели сообщения о столкновениях, но не располагают деталями.