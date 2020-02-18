Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.

Он отметил, что «провокации бывают» и «армия, соответственно, сильно ответила».

При этом, по его словам, ситуация «полностью контролируется».

«Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс к тому, что мы идём уверенно, приближаемся к прекращению войны и к миру», — цитирует Зеленского «ЛIГА.net».

Ранее самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах.

Зеленский назвал обострение попыткой сорвать мирный процесс.

В Кремле сказали, что видели сообщения о столкновениях, но не располагают деталями.