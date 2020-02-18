Глава МИД Украины заявил о планах по обмену до нормандского саммита

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется провести до следующей встречи лидеров стран нормандского формата.

Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передают «Украинские новости».

«В этот раз (в декабре 2019 года в Париже. — RT) удалось более-менее достичь прогресса разве что в обмене людей. Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой. И мы планируем до следующей встречи провести также большой обмен пленными», — сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе. По его словам, также ведутся переговоры с Россией касательно украинских заключённых, находящихся на российской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже. Он уточнил, что по-прежнему отсутствует прогресс по взятым на себя обязательствам Украины в рамках парижского саммита в нормандском формате.

В частности, в вопросах о включении формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также решении всех аспектов правового статуса Донбасса на постоянной основе.