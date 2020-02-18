Глава МИД Украины заявил о планах по обмену до нормандского саммита

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что очередной масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется провести до следующей встречи лидеров стран нормандского формата.
Глава МИД Украины заявил о планах по обмену до нормандского саммита
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передают «Украинские новости».

«В этот раз (в декабре 2019 года в Париже. — RT) удалось более-менее достичь прогресса разве что в обмене людей. Мы сделали большой обмен, вернули много украинцев домой. И мы планируем до следующей встречи провести также большой обмен пленными», — сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе. По его словам, также ведутся переговоры с Россией касательно украинских заключённых, находящихся на российской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже. Он уточнил, что по-прежнему отсутствует прогресс по взятым на себя обязательствам Украины в рамках парижского саммита в нормандском формате.

В частности, в вопросах о включении формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также решении всех аспектов правового статуса Донбасса на постоянной основе. 

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