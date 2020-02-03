Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке очередного этапа обмена пленными в Донбассе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе
  • РИА Новости

Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».

«Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список. Список будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой? Потому что действительно там очень много людей», — сказал он.

По его словам, также ведутся переговоры с Россией касательно украинских заключённых, находящихся на российской территории.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время будут названы даты обмена и «общество увидит списки».

В конце января Зеленский заявил, что Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории. 

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