Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленными в Донбассе
- РИА Новости
Трансляцию вёл телеканал «112 Украина».
«Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список. Список будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой? Потому что действительно там очень много людей», — сказал он.
По его словам, также ведутся переговоры с Россией касательно украинских заключённых, находящихся на российской территории.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время будут названы даты обмена и «общество увидит списки».
В конце января Зеленский заявил, что Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории.