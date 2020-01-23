Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

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Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
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По его словам, существует два списка, первый из них был согласован в Минске и касается обмена с неподконтрольными территориями Донбасса.

«И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, которые находятся на территории России», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Ранее он заявил, что благодаря началу его диалога с президентом России Владимиром Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли.

29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

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