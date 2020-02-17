МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, ему был «выражен протест в связи с задержанием российской стороной четырёх украинских рыбаков в Азовском море».

Российской стороне было передано требование «безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь».

Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя украинцами на борту.

В ходе осмотра пограничники выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Капитан судна не выполнил требование пограничников об остановке и попытался скрыться. После задержания он признал незаконную добычу рыбы.

Моряков арестовали на 10 суток.