МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
- Reuters
Как отмечается, ему был «выражен протест в связи с задержанием российской стороной четырёх украинских рыбаков в Азовском море».
Российской стороне было передано требование «безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь».
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя украинцами на борту.
В ходе осмотра пограничники выявили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
Капитан судна не выполнил требование пограничников об остановке и попытался скрыться. После задержания он признал незаконную добычу рыбы.
Моряков арестовали на 10 суток.