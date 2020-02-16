Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

Короткая ссылка
Телеведущая Ольга Скабеева заявила об «украинском феномене» в президентстве Владимира Зеленского.
Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского
  • globallookpress.com

В своём Telegram Скабеева разместила видео, где Зеленский, будучи комиком, пародирует президента Украины, обещающего присоединить к своей стране Крым.

В нём он шутит, что слабо в это верит, но «обязан вселять» в жителей страны доверие, веру в завтрашний день, «бла-бла-бла и всякую чушь».

По мнению телеведущей, в указанном выступлении Зеленскому удалось спародировать себя в будущем.

«Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел», — написала она.

Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал идеи Зеленского абсолютно абсурдными, напомнив, что «Крым воссоединился с Россией навсегда и нет никаких вариантов возвращения полуострова в состав Украины».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить