В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму»
- Reuters
«Каждый раз мы ждём от Владимира Зеленского, что он будет реально оценивать ситуацию на Украине и в Крыму. Ждём, что он начнёт вносить реальные предложения. То, о чём президент заявляет сейчас, — совершенно невыполнимо. Владимир Зеленский должен понимать положение вещей и перестать обманывать граждан Украины и мировое сообщество. Он выдвигает абсурдные идеи», — сказал он.
Сенатор напомнил, что «Крым воссоединился с Россией навсегда и нет никаких вариантов возвращения полуострова в состав Украины».
«К сожалению, Зеленский не становится политиком-реалистом, внося абсолютно абсурдные предложения», — заключил Цеков.
Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.