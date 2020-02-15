В Казахстане уточнили число пострадавших в беспорядках на юге страны
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
«По данным областного штаба, пострадали 185 граждан... Сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что для устранения последствий массовой драки была создана правительственная комиссия. Расследование инцидента взял на контроль генеральный прокурор республики.
Подробнее о произошедшем — в материале RT.