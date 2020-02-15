В Казахстане уточнили число пострадавших в беспорядках на юге страны

Число пострадавших в результате беспорядков, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана 7—8 февраля, увеличилось до 185.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. «По данным областного штаба, пострадали 185 граждан... Сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта», — указывается в заявлении. Ранее сообщалось, что для устранения последствий массовой драки была создана правительственная комиссия. Расследование инцидента взял на контроль генеральный прокурор республики. Подробнее о произошедшем — в материале RT.