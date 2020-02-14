Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком
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«Мы говорим о будущем нашей страны. Нет спора о том, что мы живём в Латвии и государственный язык — латышский. Но если дети учатся в садиках, школах, они должны знать и русский, и английский», — сказал глава МВД.
По его словам, к этому обязывает локация государства.
Как подчеркнул Гиргенс, программы должны быть такими, чтобы все языки знали очень хорошо.
Ранее бывший президент Латвии Андрис Берзиньш предложил пересмотреть отношение к русскому языку, отметив, что на нём говорит значительная часть населения.
В настоящее время в Латвии один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.