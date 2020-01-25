Экс-президент Латвии предложил пересмотреть отношение к русскому языку
Берзиньш напомнил, что ни в одной стране мира не борются с языками.
«Ни нация, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — отметил экс-лидер Латвии.
По его словам, Латвии следует использовать все языки, на котором говорит население.
«Проживая в таком месте, как Латвия, необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешёвого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, — латышский, русский, немецкий, английский», — подчеркнул Берзиньш.
В декабре постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о попытках подвергнуть сомнению статус русского языка как языка нацменьшинств в Прибалтике и особенно в Латвии.
В конце апреля Конституционный суд Латвии признал законным планируемый переход русскоязычных школ на латышский язык обучения.