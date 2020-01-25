Экс-президент Латвии предложил пересмотреть отношение к русскому языку

Бывший президент Латвии Андрис Берзиньш в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze предложил пересмотреть отношение государства к русскому языку, подчеркнув, что на нём говорит значительная часть населения страны.

Берзиньш напомнил, что ни в одной стране мира не борются с языками.

«Ни нация, ни язык не являются врагами. Можно спорить о системе, но не о народе. По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», — отметил экс-лидер Латвии.

По его словам, Латвии следует использовать все языки, на котором говорит население.

«Проживая в таком месте, как Латвия, необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешёвого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, — латышский, русский, немецкий, английский», — подчеркнул Берзиньш.

В декабре постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о попытках подвергнуть сомнению статус русского языка как языка нацменьшинств в Прибалтике и особенно в Латвии.

В конце апреля Конституционный суд Латвии признал законным планируемый переход русскоязычных школ на латышский язык обучения.