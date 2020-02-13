В МВФ рассказали о продолжающемся с Украиной диалоге о финпомощи

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Пресс-секретарь Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс заявил, что организация продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования.
В МВФ рассказали о продолжающемся с Украиной диалоге о финпомощи
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Консультации продолжаются, они интенсифицируются», — сказал он.

Вместе с этим Райс уточнил, что объектами переговоров по вопросу финпомощи являются борьба с коррупцией, фискальная и земельная реформы, сокращение доли государства в стратегических сферах бизнеса и другие темы.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой «очень крутыми».

8 декабря стало известно, что Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года. Гончарук назвал договорённость маркером доверия к стране.

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