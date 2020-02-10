По факту беспорядков в Казахстане заведено 25 уголовных дел

По факту массовых беспорядков и убийств в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана открыто 25 уголовных дел.

«На сегодняшний день зарегистрировано 25 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, призывов к беспорядкам, убийств, хулиганства, применения насилия в отношении представителей власти, уничтожения имущества, а также незаконного изготовления оружия», — приводит Интерфакс слова вице-премьера Казахстана Бердибека Сапарбаева.

Власти Казахстана заявили, что в массовой драке на юге страны десять человек погибли и несколько десятков получили ранения, в том числе пятеро полицейских. В МВД республики рассказали, что причиной массовых беспорядков стал дорожный конфликт.

Для устранения последствий массовой драки была создана правительственная комиссия. Расследование инцидента взял под контроль генеральный прокурор республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области республики, в которой произошли массовые беспорядки.