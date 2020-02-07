Путин рассказал, как проходят переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин рассказал, как проходят переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который приехал в Сочи.

Как отметил Путин, он уже пообщался с Лукашенко тет-а-тет, разговор продлился час или полтора.

«К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят и они чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», — цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, у сторон «вопросов много».

«Мы с Александром Григорьевичем (общались. — RT) почти час или полтора, затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко приступили к переговорам в расширенных составах.

Оставшаяся часть российской делегации не успела прибыть из Минеральных Вод, где самолёт был вынужден сесть из-за плохих погодных условий в Сочи.