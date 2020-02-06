Казахстан ввёл запрет на экспорт медицинских масок

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Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что власти страны приняли решение запретить экспорт медицинских масок.
Казахстан ввёл запрет на экспорт медицинских масок
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Минздрава Казахстана добавил, что в стране прорабатывают вопрос о закупке медицинских масок в других государствах, так как отечественные компании не способны удовлетворить растущий спрос в связи с ситуацией с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок — они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введён запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закупка масок за рубежом у иностранных производителей», — сказал Диас Ахметшарип.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.

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