Казахстан ввёл запрет на экспорт медицинских масок

Официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип заявил, что власти страны приняли решение запретить экспорт медицинских масок.

Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Минздрава Казахстана добавил, что в стране прорабатывают вопрос о закупке медицинских масок в других государствах, так как отечественные компании не способны удовлетворить растущий спрос в связи с ситуацией с новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«Хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок — они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введён запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закупка масок за рубежом у иностранных производителей», — сказал Диас Ахметшарип.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.