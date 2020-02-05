Зеленский нашёл применение для полученных от «Газпрома» денег
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов — построить более 200 приёмных отделений медицинской помощи по всей Украине», — сказал он.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совещании с представителями кабинета министров и Верховной рады.
Уточняется, что Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.
В декабре «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.
В «Нафтогазе» подтвердили получение $2,9 млрд от российской компании.