Зеленский нашёл применение для полученных от «Газпрома» денег

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов — построить более 200 приёмных отделений медицинской помощи по всей Украине», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совещании с представителями кабинета министров и Верховной рады.

Уточняется, что Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

В декабре «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

В «Нафтогазе» подтвердили получение $2,9 млрд от российской компании.

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