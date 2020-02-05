Зеленский нашёл применение для полученных от «Газпрома» денег

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов — построить более 200 приёмных отделений медицинской помощи по всей Украине», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совещании с представителями кабинета министров и Верховной рады.

Уточняется, что Зеленский предложил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

В декабре «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.

В «Нафтогазе» подтвердили получение $2,9 млрд от российской компании.