Лукашенко поблагодарил Помпео за риск посмотреть «диктатуру» в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за то, что тот рискнул приехать в Минск и посмотреть на «диктатуру».

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей [CША] рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

На встрече Помпео объявил о намерении Вашингтона в ближайшее время назначить посла в Белоруссии.

В конце августа Минск с официальным визитом посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, позднее отправленный в отставку.

В сентябре Минск посещал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.