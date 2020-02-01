Лукашенко поблагодарил Помпео за риск посмотреть «диктатуру» в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за то, что тот рискнул приехать в Минск и посмотреть на «диктатуру».
Лукашенко поблагодарил Помпео за риск посмотреть «диктатуру» в Минске
  • Reuters

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей [CША] рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

На встрече Помпео объявил о намерении Вашингтона в ближайшее время назначить посла в Белоруссии

В конце августа Минск с официальным визитом посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, позднее отправленный в отставку.

В сентябре Минск посещал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

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