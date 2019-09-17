В Минск прибыл замгоссекретаря США

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл прибыл в Минск.
В Минск прибыл замгоссекретаря США
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«Посольство США в Белоруссии приветствует заместителя государственного секретаря Дэвида Хейла в Минске», — говорится в сообщении американской дипломатической миссии в Twitter.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза, визит Хейла в Минск ожидается 17 сентября. Планируется его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

В конце августа Минск с официальным визитом посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, позднее отправленный в отставку.

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