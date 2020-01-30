Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти по территории Белоруссии.

«Переговоры завершены. Разногласия зафиксированы. Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолия Голомолзина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

Сообщалось, что Лукашенко уполномочил белорусское правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.

Также стало известно, что делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан, где проведёт переговоры по поставкам нефти.