Москва и Минск завершили переговоры по транзиту российской нефти

Короткая ссылка
Москва и Минск завершили переговоры по тарифам на транзит российской нефти по территории Белоруссии.

«Переговоры завершены. Разногласия зафиксированы. Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка», — приводит ТАСС слова заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолия Голомолзина.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведёт войну за энергоресурсы.

Сообщалось, что Лукашенко уполномочил белорусское правительство на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти.

Также стало известно, что делегация концерна «Белнефтехим» на следующей неделе посетит Казахстан, где проведёт переговоры по поставкам нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить