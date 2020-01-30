На Украине заявили о нехватке улик для передачи дела Шеремета в суд

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Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
На Украине заявили о нехватке улик для передачи дела Шеремета в суд
  • РИА Новости

«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объёма доказательств недостаточно», — цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.

По его словам, для сбора дополнительных улик подготовлены письменные указания прокуроров следствию и установлены сроки расследования. 

«Будем следить за выполнением этих указаний», — подчеркнул Рябошапка, уточнив, что от этого будут зависеть процессуальные решения прокуроров по делу.

Ранее суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором преступления.

В декабре глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

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