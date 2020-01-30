На Украине заявили о нехватке улик для передачи дела Шеремета в суд

Для передачи в суд дела по обвинению исполнителей и организаторов убийства журналиста Павла Шеремета нужны дополнительные доказательства, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объёма доказательств недостаточно», — цитирует Рябошапку Интерфакс-Украина.

По его словам, для сбора дополнительных улик подготовлены письменные указания прокуроров следствию и установлены сроки расследования.

«Будем следить за выполнением этих указаний», — подчеркнул Рябошапка, уточнив, что от этого будут зависеть процессуальные решения прокуроров по делу.

Ранее суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором преступления.

В декабре глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.