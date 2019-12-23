Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета

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Апелляционный суд в Киеве оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».
Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве журналиста Шеремета
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Отмечается, что сторона защиты обратилась с просьбой заменить подозреваемому меру пресечения на домашний арест в ночное время суток. 

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства Шеремета.

12 декабря глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.

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