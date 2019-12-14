Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

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Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который считается организатором убийства журналиста Павла Шеремета по версии следствия.

«Применить в отношении подозреваемого Антоненко Андрея Сергеевича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года», — цитирует РИА Новости трансляцию агентства УНН.

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

12 декабря Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также супруги Владислав и Ирина Грищенко.

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