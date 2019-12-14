Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета на два месяца
«Врача Юлию Кузьменко арестовали на два месяца», — говорится в сообщении на странице агентства УНН в Facebook.
Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.
12 декабря Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Владислав Грищенко, Ирина Грищенко.