Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета на два месяца

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Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

«Врача Юлию Кузьменко арестовали на два месяца», — говорится в сообщении на странице агентства УНН в Facebook.

Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

12 декабря Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Владислав Грищенко, Ирина Грищенко.

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