Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета на два месяца

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.

«Врача Юлию Кузьменко арестовали на два месяца», — говорится в сообщении на странице агентства УНН в Facebook. Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. 12 декабря Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Владислав Грищенко, Ирина Грищенко.