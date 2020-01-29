В Кремле не ответили на вопрос о приглашении Зеленского на 9 Мая
- Reuters
«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», — заявил Песков в ответ на вопрос, пригласит ли российская сторона Зеленского на парад 9 Мая после его высказываний о начале Второй мировой войны или позиция Москвы будет скорректирована.
Песков отметил, что высказывания Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны, «кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают».
«Всё остальное подлежит уточнению», — добавил представитель Кремля.
Ранее украинский лидер в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.