В Кремле не ответили на вопрос о приглашении Зеленского на 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли Москва приглашать украинского лидера Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», — заявил Песков в ответ на вопрос, пригласит ли российская сторона Зеленского на парад 9 Мая после его высказываний о начале Второй мировой войны или позиция Москвы будет скорректирована.

Песков отметил, что высказывания Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны, «кроме сожаления и непонимания, ничего не вызывают».

«Всё остальное подлежит уточнению», — добавил представитель Кремля.

Ранее украинский лидер в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.