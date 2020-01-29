Володин отреагировал на слова Зеленского о начале Второй мировой
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня мы видим, как президент Украины отрёкся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать всё, чтобы очернить нашу общую историю», — сказал Володин.
Украинский президент во время визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с высказываниями Зеленского о виновности СССР.