Володин отреагировал на слова Зеленского о начале Второй мировой

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Володин отреагировал на слова Зеленского о начале Второй мировой
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видим, как президент Украины отрёкся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать всё, чтобы очернить нашу общую историю», — сказал Володин.

Украинский президент во время визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с высказываниями Зеленского о виновности СССР.

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