В ДНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики

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В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что военные ВСУ выпустили почти 80 боеприпасов по территории ДНР.
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило 13. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 79 единиц», — указали в СЦКК.

Отмечается, что обстрелу подверглись район «Вольво-центра», посёлок Старомихайловка и село Весёлое, населённый пункт Гольмовский, а также сёла Ленинское и Саханка.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.

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