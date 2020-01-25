В ДНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что военные ВСУ выпустили почти 80 боеприпасов по территории ДНР.

РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. «За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило 13. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 79 единиц», — указали в СЦКК. Отмечается, что обстрелу подверглись район «Вольво-центра», посёлок Старомихайловка и село Весёлое, населённый пункт Гольмовский, а также сёла Ленинское и Саханка. Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.