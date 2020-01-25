В ДНР обвинили ВСУ в обстреле территории республики
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило 13. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 79 единиц», — указали в СЦКК.
Отмечается, что обстрелу подверглись район «Вольво-центра», посёлок Старомихайловка и село Весёлое, населённый пункт Гольмовский, а также сёла Ленинское и Саханка.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.