Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.

«Характерный случай произошёл 10 января вблизи подконтрольного Киеву посёлка Орехово Луганской области, где дрон малого радиуса действия после глушения попал в руки украинских военнослужащих», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Лукашевич, в итоге украинские военные вернули беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с полностью зачищённой картой памяти.

«Подобное вмешательство в работу технических средств СММ является недопустимым и демонстрирует желание скрыть от миссии военную активность», — указал он.

Вместе с этим он добавил, что 11 января такой же беспилотный летательный аппарат был обстрелян вблизи позиций ВСУ в посёлке Новолуганское Донецкой области.

В августе 2019 года самопровозглашённая Донецкая народная республика заявила, что миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка. Отмечалось, что потеря аппарата могла произойти в результате подавления сигнала украинскими силовиками.