В ДНР сообщили об утере ОБСЕ своего беспилотника в Донбассе

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Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, сообщили в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Там отметили, что потеря аппарата могла произойти в результате подавления сигнала украинскими силовиками.
В ДНР сообщили об утере ОБСЕ своего беспилотника в Донбассе
  • РИА Новости

Как рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов, «периодически фиксируется работа станций помех из состава 20-го и 305-го батальонов радиоэлектронной борьбы вооружённых формирований Украины». Безсонова цитирует РИА Новости.

По его словам, для глушения сигналов управления БПЛА украинской стороной «используются комплексы РЭБ «Анклав».

Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что военные ВСУ обстреляли беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ на Мариупольском направлении.

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