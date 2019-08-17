В ДНР сообщили об утере ОБСЕ своего беспилотника в Донбассе

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, сообщили в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Там отметили, что потеря аппарата могла произойти в результате подавления сигнала украинскими силовиками.

РИА Новости

Как рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов, «периодически фиксируется работа станций помех из состава 20-го и 305-го батальонов радиоэлектронной борьбы вооружённых формирований Украины». Безсонова цитирует РИА Новости. По его словам, для глушения сигналов управления БПЛА украинской стороной «используются комплексы РЭБ «Анклав». Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что военные ВСУ обстреляли беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ на Мариупольском направлении.