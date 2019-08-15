В ДНР обвинили ВСУ в обстреле беспилотников ОБСЕ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что военные ВСУ обстреляли беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«В районе села Гнутово зафиксировано расположение миномётов 2B11 «Сани» украинских подразделений. С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений вооружённые формирования 36-й отдельной бригады морской пехоты дважды целенаправленно вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ ОБСЕ в районах села Гнутово и посёлка Талаковка», — указывается в заявлении.

Отмечается, что из-за обстрелов ВСУ миссия ОБСЕ в обоих случаях была вынуждена приостановить полёты беспилотников.

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