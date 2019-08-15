В ДНР обвинили ВСУ в обстреле беспилотников ОБСЕ
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«В районе села Гнутово зафиксировано расположение миномётов 2B11 «Сани» украинских подразделений. С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений вооружённые формирования 36-й отдельной бригады морской пехоты дважды целенаправленно вели огонь из стрелкового оружия по БПЛА СММ ОБСЕ в районах села Гнутово и посёлка Талаковка», — указывается в заявлении.
Отмечается, что из-за обстрелов ВСУ миссия ОБСЕ в обоих случаях была вынуждена приостановить полёты беспилотников.
Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.