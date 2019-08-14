В ЛНР заявили о четырёх сбитых беспилотниках ВСУ за сутки

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.
В ЛНР заявили о четырёх сбитых беспилотниках ВСУ за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«За вчерашний день было сбито четыре БПЛА вооружённых формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам республики», — сказал он.

По его словам, потеряв возможность корректировать огонь, украинские военные временно прекратили стрельбу по территории ЛНР.

Ранее управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о двух сбитых украинских беспилотниках.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа. 

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

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