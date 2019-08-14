В ЛНР заявили о четырёх сбитых беспилотниках ВСУ за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«За вчерашний день было сбито четыре БПЛА вооружённых формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам республики», — сказал он.
По его словам, потеряв возможность корректировать огонь, украинские военные временно прекратили стрельбу по территории ЛНР.
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