В ЛНР заявили о четырёх сбитых беспилотниках ВСУ за сутки

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ополченцы сбили у линии соприкосновения четыре беспилотника ВСУ.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«За вчерашний день было сбито четыре БПЛА вооружённых формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам республики», — сказал он.

По его словам, потеряв возможность корректировать огонь, украинские военные временно прекратили стрельбу по территории ЛНР.

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